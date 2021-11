Das teilten der Naturschutzbund Deutschland und der bayerische Landesbund für Vogelschutz mit. Der Wiedehopf steht auf der Roten Liste der gefährdeten Arten; in der Bundesrepublik brüten nur noch 800 bis 950 Paare. Die Vogelschutzverbände erklärten, der Rückgang sei vor allem in der Intensivierung der landwirtschaftlichen Bodennutzung begründet. Dadurch verschwänden Futtertiere wie Grillen, Käfer und Spinnen. Ebenso negativ wirkten sich Gifteinsatz, Monokulturen, Überdüngung und Flächenversiegelung aus. An der Wahl hatten sich rund 143.000 Menschen beteiligt. Im vergangenen Jahr war das Rotkehlchen Vogel des Jahres.

Diese Nachricht wurde am 18.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.