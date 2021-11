In Brüssel ist es bei Protesten von Gegnern der belgischen Corona-Politik zu Ausschreitungen gekommen. In den Niederlanden halten die Krawalle an. (KENZO TRIBOUILLARD / AFP)

Nach Polizeiangaben zogen in der Stadt Groningen mehrere kleine Gruppen randalierend durch die Straßen. Die Bereitschaftspolizei sei im Einsatz. Medienberichten zufolge gab es auch in Enschede, Leeuwarden und Tilburg Krawalle. Über das Wochenende hatte es in Rotterdam und Den Haag Ausschreitungen mit mehreren Verletzten gegeben. In den Niederlanden gilt seit einer Woche ein Teil-Lockdown.

Auch in der belgischen Hauptstadt Brüssel kam es zu Gewalt nach einer Demonstration mit zehntausenden Teilnehmern gegen strengere Corona-Regeln. Die Polizei setzte nach eigenen Angaben Wasserwerfer und Tränengas ein. Es habe 44 Festnahmen gegeben, teilte die Polizei mit.

Diese Nachricht wurde am 22.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.