Proteste gegen die Corona-Maßnahmen vor dem SWR-Funkhaus in Stuttgart (Christoph Schmidt/dpa)

Allein in Düsseldorf zogen nach Schätzungen der Polizei mehr als 7.500 Demonstranten durch die Innenstadt, in Freiburg waren es rund 5.500, in Hamburg insgesamt 5.000 und in Frankfurt am Main 4.500. In Stuttgart machten Kundgebungsteilnehmer vor dem Gebäude des Südwestrundfunks Halt. Einige skandierten "Lügenpresse" oder "Wir sind das Volk". In Erfurt setzte die Polizei Pfefferspray ein, um einen Weitermarsch in Richtung des Landtages zu verhindern.

An mehreren Orten gab es auch Gegenproteste und Mahnwachen für Corona-Opfer. Teilweise kam es dabei zu Konfrontationen. In Regensburg versuchten die Gegendemonstranten eine Kundgebung durch Blockade zu stören. Die Polizei nahm einige Personen in Gewahrsam.

Diese Nachricht wurde am 23.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.