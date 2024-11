Erneute Proteste in Georgien. (Zurab Tsertsvadze / AP / dpa /)

Vor dem Parlament in der Hauptstadt Tiflis schwenkten sie Fahnen Georgiens und der EU, berichteten Korrespondenten. Gestern waren mehr als 100 Menschen bei den Demonstrationen festgenommen worden. Ministerpräsident Kobachidse erklärte, er werde keine Revolution zulassen. Die Regierung warf den Demonstranten einen Verstoß gegen das Versammlungsgesetz vor. Polizisten seien mit Steinen beworfen und Barrikaden errichtet worden. Die Polizei ging mit Wasserwerfern und Tränengas gegen die Protestierenden vor.

Kobachidse hatte entschieden, die EU-Beitrittsverhandlungen Georgiens bis 2028 auszusetzen. Die Mehrheit der Bevölkerung Georgiens unterstützt den Beitritt zur Europäischen Union, der auch in der Verfassung verankert ist. Die Opposition sieht zudem in einer Annäherung an Russland eine Gefahr für Georgiens Souveränität.

Diese Nachricht wurde am 30.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.