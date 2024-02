In Rostock haben mehrere tausend Menschen gegen Rechtsextremismus demonstriert. (Jens Büttner / dpa / Jens Büttner)

In Rostock kamen laut Veranstaltern unter dem Motto "Nie wieder ist jetzt" mehr als 5.000 Menschen zusammen. In Itzehoe in Schleswig-Holstein demonstrierten nach Polizeiangaben bis zu 4.000 Menschen. Im nordrhein-westfälischen Werne waren es rund 2. 000 Teilnehmer, im baden-württembergischen Sinsheim 1.500 Menschen und in Gotha in Thüringen etwa 1.000.

Die Proteste dauern schon seit rund einem Monat an.

