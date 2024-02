Demonstration gegen Rechtsextremismus in Hamburg (Archivbild von Ende Januar) (Jonas Walzberg / dpa)

Unter anderem in Hamburg, Potsdam und Dresden wurden Kundgebungen mit mehreren tausend Teilnehmern angemeldet. Schon gestern waren wieder bundesweit Menschen gegen Rechtsextremismus auf die Straße gegangen. In Stuttgart beteiligten sich rund 8.000 Demonstranten an einer Kundgebung. Weitere Veranstaltungen fanden unter anderem in Aachen, Merseburg und Brandenburg an der Havel statt.

Insgesamt wurden für dieses Wochenende bundesweit etwa 70 Kundgebungen gegen Rechtsextremismus angemeldet.

