Proteste in Freiburg gegen die Corona-Politik der Bundesregierung. (dpa)

In Freiburg beteiligten sich etwa 4.500 Personen an einer Demonstration gegen eine Impfpflicht und die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie. Eine ähnliche Veranstaltung gab es in Frankfurt am Main. Dort wurde der Protestzug wegen Verstößen gegen die Masken- und Abstandspflichten vorübergehend gestoppt, konnte anschließend aber fortgesetzt werden. In Brandenburg an der Havel löste die Polizei eine nicht angemeldete Kundgebung auf. In Schwerin beteiligten sich bis zu 900 Menschen an einer Versammlung. Demonstrationen gab es unter anderem auch in Düsseldorf und Aachen.

In Leipzig stürmten Dutzende Teilnehmer eines sogenannten "Spaziergangs", also einer nicht genehmigten Demonstration, das Gelände einer Klinik für Psychiatrie, die zur Uniklinik gehört. Die Polizei stellte die Identität der Eindringlinge für mögliche strafrechtliche Ermittlungen fest.

Diese Nachricht wurde am 30.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.