Archivbild: Sicherheitsleute in Kiew räumen die Reste einer Drohne nach einem Angriff weg. (AFP / SERGEI SUPINSKY)

Lokale Behörden sprachen von einer der heftigsten Attacken seit Beginn des russischen Angriffskrieges. Mindestens zwei Personen wurden verletzt, es entstand erheblicher Sachschaden. Die Stadtverwaltung teilte mit, mehr als 23 russische Drohnen seien in den Luftraum über Kiew eingedrungen, 18 davon habe man abgeschossen. In der Folge fiel in der Region Kiew und zehn weiteren Regionen des Landes der Strom aus.

Diese Nachricht wurde am 19.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.