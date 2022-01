Die US-Mexikanische Grenze in Tijuana, Mexiko. (dpa picture alliance / David Maung)

Wie die Polizei mitteilte, wurde Lourdes Mandonado in ihrem Auto in Tijuana erschossen. Laut Berichten der Nachrichtenagentur Reuters stand sie unter Polizeischutz. Es war bereits der zweite Mord an Medienschaffenden innerhalb einer Woche. Vor wenigen Tagen war ein Fotojournalist vor seinem Haus in Tijuana getötet worden.