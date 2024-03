Streik des Lufthansa Kabinenpersonals. (Peter Kneffel/dpa)

Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten der Luftsicherheit aufgerufen, an den Flughäfen Hannover, Dortmund, Weeze, Dresden, Leipzig sowie Karlsruhe/Baden-Baden die Arbeit niederzulegen. Gestern hatte der Ausstand des Sicherheitspersonals den Betrieb an fünf Flughäfen weitgehend zum Erliegen gebracht, darunter Berlin und Köln/Bonn.

Im Tarifstreit für das Bodenpersonal streben Lufthansa und Verdi eine Schlichtung an. In diesem Zeitraum soll es nach Angaben des Unternehmens eine Friedenspflicht geben. Verdi stellt allerdings Bedingungen. So müsse der Arbeitgeber zusagen, bis Ostersamstag in Gesprächen zu einem Ergebnis zu kommen und dieses dann auch anzuerkennen.

Diese Nachricht wurde am 15.03.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.