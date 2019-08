Deutschland, Großbritannien und Frankreich haben den Vorschlag von US-Präsident Trump zurückgewiesen, Russland wieder in den Kreis der G7-Länder einzuladen.

Bundeskanzlerin Merkel sagte in Berlin, Russland sei 2014 aus bestimmten Gründen ausgeladen worden. Zwar habe es mit Präsident Putin leichte Bewegung gegeben, die Gründe bestünden aber nach wie vor, sagte sie vor dem Hintergrund der Annexion der Krim sowie dem Konflikt in der Ostukraine. Der britische Premier Johnson betonte, Moskau provoziere nicht nur in der Ukraine, sondern weltweit. Auch Frankreichs Präsident Macron erklärte in Paris, eine Rückkehr Russlands ohne Bedingungen wäre ein Zeichen der Schwäche der G7. Trump hatte empfohlen, die Gruppe der führenden Industriestaaten wieder aufzustocken. Viele Themen hätten mit Russland zu tun. Am Samstag beginnt im französischen Biarritz einer neuer G7-Gipfel.