Wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet, sind Mitglieder der Palästinenserorganisation Fatah und islamistischer Gruppen in die neuen Kämpfe verwickelt. Zuvor waren bei tagelangen Gefechten mindestens neun Menschen getötet worden. Auslöser der Gewalt war ein mutmaßliches Attentat auf einen Fatah-Kommandeur. In dem Lager Ain el-Hilweh im südlichen Libanon mit rund 80.000 Menschen kam es in der Vergangenheit schon mehrfach zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Palästinenserorganisationen und militanten Extremisten, die dort Unterschlupf suchen.

Die Fatah ist die wichtigste politische Organisation im vom Israel besetzten Westjordanland und stellt dort den Präsidenten der Autonomiebehörde, Abbas.

