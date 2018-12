In Frankreich haben sich erneut zehntausende Menschen an neuen Protesten der Gelben Westen beteiligt.

In verschiedenen Städten wurden insgesamt 700 Menschen vorläufig festgenommen, die meisten von ihnen in Paris. Dort setzte die Polizei, die mit gepanzerten Fahrzeugen unterwegs war, Tränengas und Wasserwerfer ein. Ihren Angaben zufolge hatten Randalierer versucht, Absperrungen zu überwinden und zum Amtssitz von Präsident Macron zu gelangen. Wie die Nachrichtenagentur AFP meldet, wollten mehrere Demonstranten ein Luxuskaufhaus in Brand stecken. Viele waren nach Darstellung der Polizei bewaffnet, etwa mit Hämmern und Baseballschlägern. Reportern zufolge wurden Knallkörper und andere Gegenstände auf Polizisten geworfen. Der Eiffelturm, der Louvre und andere Sehenswürdigkeiten waren geschlossen, viele Geschäfte folgten der Aufforderung der Behörden und verrammelten ihre Schaufenster mit Holzplatten. In verschiedenen Regionen Frankreichs blockierten Demonstranten Autobahnen und Mautstellen.

Auch Proteste in Belgien und den Niederlanden

Auch in Belgien und den Niederlanden demonstrierten hunderte Menschen in gelben Westen. In der belgischen Hauptstadt Brüssel nahm die Polizei bei Kontrollen etwa 100 Personen vorläufig fest. Im niederländischen Rotterdam protestierten mehrere hundert Menschen gegen die aus ihrer Sicht wachsende Kluft zwischen Arm und Reich. Die Teilnehmer der Kundgebung verlangten den Rücktritt der Regierung von Ministerpräsident Rutte, den Austritt aus der EU und ein niedrigeres Rentenalter.