Nahost-Krieg

Zerstörte Gebäude im Flüchtlingslager Dschabalia (Archivbild). (dpa / picture alliance / Fadi Wael Alwhidi)

Nachrichtenagenturen berichteten unter Berufung auf Bewohner von Straßenkämpfen im Flüchtlingslager Dschabalia im Norden des Palästinensergebiets. Dort würden Bagger der Armee Gebäude zerstören, in denen Hamas-Kämpfer vermutet würden; außerdem gebe es Luftangriffe. Die Armee erklärte, sie habe in Dschabalia in den vergangenen Tagen mehr als 60 militante palästinensische Kämpfer getötet und terorristische Infrastruktur zerstört.

Auch in Rafah im Süden des Gazastreifens gab es offenbar weitere Kämpfe. Augenzeugen berichteten von dichten Rauchwolken über der Stadt, in die sich mehr als eine Million Menschen aus anderen Teilen des Palästinersergebiets geflüchtet hatten.

Im Westjordanland tötete die israelische Armeenach eigenen Angaben beim Angriff auf ein Gebäude einen gesuchten Terroristen. Dieser sei für eine Reihe an Anschlägen auf Israelis verantwortlich gewesen, hieß es. Die Terrororganisation "Islamischer Dschhad in Palästina" bestätigte den Tod des Mannes.

