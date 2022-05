Arbeitsniederlegung

Warnstreiks in Kitas (dpa / picture alliance / Ralf Hirschberger)

Die Gewerkschaften GEW und Verdi haben zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen. In mehreren Städten soll es Kundgebungen des Personals geben. Mit den Aktionen wolle man den Druck auf die Arbeitgeber vor der dritten Tarifrunde am 16. und 17. Mai in Potsdam erhöhen, hieß es.

Die Gewerkschaften verhandeln seit Ende Februar mit der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände unter anderem über Sonderregelungen für den Sozial- und Erziehungsdienst. Es gehe um mehr Geld und mehr Wertschätzung für die Arbeit der Beschäftigten, sagte ein GEW-Vertreter.

