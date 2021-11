Frau mit Mund-Nasen-Schutz am Strand von Grömitz. (picture alliance / David Inderlied/Kirchner-Media)

Dann dürfen sich Angehörige eines Haushalts nur noch mit einer weiteren Person treffen, wie die Landesregierung mitteilte. Ausgenommen sind Geimpfte, Genesene und Kinder bis 16 Jahre. Das 2G-Modell gilt dann auch im Einzelhandel, nicht aber in Supermärkten oder Drogerien. Grund für die Verschärfungen ist, dass in dem Bundesland die Überlastungsstufe von 1.300 mit Corona-Patienten belegten Krankenhausbetten auf den Normalstationen am dritten Tag in Folge erreicht ist. Sachsen hat mit einer Sieben-Tages-Inzidenz von 742,2 den mit Abstand höchsten Wert aller Bundesländer.

Auch in Schleswig-Holstein gilt künftig eine 2G-Pflicht für Teile des öffentlichen Lebens. Wie die Landesregierung in Kiel mitteilte, betrifft dies von Montag an unter anderem Freizeitveranstaltungen aller Art, die Innenräume von Gaststätten und den Indoor-Sport. Niedersachsen weitet die 2G-Regelung ebenfalls aus. In Baden-Württemberg gilt seit heute die sogenannte Corona-Alarmstufe. Damit greift die 2G-Regel etwa in Restaurants, Museen, Kinos und bei öffentlichen Veranstaltungen. Andere Bundesländer hatten bereits gestern Verschärfungen angekündigt, oder es gelten bereits 2G-Regelungen.

