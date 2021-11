Herbstspaziergang mit Abstand (dpa)

Dann dürfen sich Angehörige eines Haushalts nur noch mit einer weiteren Person treffen, wie die Landesregierung mitteilte. Ausgenommen sind Geimpfte, Genesene und Kinder bis 16 Jahre. Das 2G-Modell gilt dann auch im Einzelhandel, nicht aber in Supermärkten oder Drogerien. Grund für die Verschärfungen ist, dass in dem Bundesland die Überlastungsstufe von 1.300 mit Corona-Patienten belegten Krankenhausbetten auf den Normalstationen am dritten Tag in Folge erreicht ist. Sachsen hat mit einer Sieben-Tages-Inzidenz von 742,2 den mit Abstand höchsten Wert aller Bundesländer.

Auch in Schleswig-Holstein gilt künftig eine 2G-Pflicht für Teile des öffentlichen Lebens. Wie die Landesregierung in Kiel mitteilte, betrifft dies von Montag an unter anderem Freizeitveranstaltungen aller Art, die Innenräume von Gaststätten und den Indoor-Sport. Niedersachsen weitet die 2G-Regelung ebenfalls aus. In Baden-Württemberg gilt seit heute die sogenannte Corona-Alarmstufe. Damit greift die 2G-Regel etwa in Restaurants, Museen, Kinos und bei öffentlichen Veranstaltungen. Andere Bundesländer hatten bereits gestern Verschärfungen angekündigt, oder es gelten bereits 2G-Regelungen.

Diese Nachricht wurde am 18.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.