Die Ukraine hat nach eigenen Angaben erneut zahlreiche russische Drohnen abgeschossen (Archivbild einer Schahed-Drohne iranischer Bauart, die von Russland eingesetzt werden). (Efrem Lukatsky/AP/dpa)

Die Öltanks seien zweimal innerhalb weniger Stunden attackiert worden, teilte der örtliche Gouverneur mit. Die Feuerwehr sei im Einsatz. Es habe keine Verletzten gegeben. Kursk liegt nahe der Grenze zur Ukraine. Diese griff nach russischen Angaben auch Ziele in den Regionen Woronesch und Belgorod an. Hier seien aber alle Fluggeräte abgefangen worden, hieß es.

In mehreren Landesteilen der Ukraine gab es in der vergangenen Nacht wieder massive russische Luftangriffe. Die ukrainische Armee konnte nach eigenen Angaben 38 von insgesamt 42 Drohnen zerstören. In der Region Sumy im Osten des Landes gab es sieben Verletzte. In den Regionen Odessa am Schwarzen Meer und Chmelnyzkyj im Westen des Landes wurden Wohnhäuser und Infrastruktur beschädigt.

Diese Nachricht wurde am 06.03.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.