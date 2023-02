Großstreik gegen geplante Rentenreform in Frankreich (Robert Edme/AP/dpa)

Zum vierten Mal haben die Gewerkschaften zu Demonstrationen aufgerufen. Die Regierung will das Renteneintrittsalter von 62 auf 64 Jahre anheben. Bereits jetzt arbeiten viele Menschen in Frankreich länger, wenn sie mit Erreichen der Altersgrenze noch nicht lange genug für eine abschlagsfreie Rente eingezahlt haben. Gegner der Reform machen geltend, dass in vielen anstrengenden Berufen die Menschen kaum länger arbeiten könnten. Macron begründet die Pläne mit einem drohenden Defizit in der Rentenkasse. Vorgesehen ist auch, Einzelrentensysteme mit Privilegien für bestimmte Berufsgruppen abzuschaffen. Außerdem soll die Mindestrente auf etwa 1.200 Euro steigen.

