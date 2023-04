Justizumbau

Seit Wochen finden in Tel Aviv Demonstrationen gegen die Regierungspläne statt. (AFP / JACK GUEZ)

Die Hauptkundgebung fand Folge in Tel Aviv statt. Die Polizei sprach allein hier von rund 100.000 Teilnehmern. Viele schwenkten israelische Fahnen. Von den Organisatoren hieß es, die Regierung treibe den "Justizputsch" weiter voran und vertiefe den Riss in der israelischen Gesellschaft.

Die teils rechtsextreme und religiöse Regierung von Ministerpräsident Netanjahu will das Justizsystem umbauen. Dies betrifft die Ernennung von Richtern am Obersten Gerichtshof. Auch sollen Gerichtsurteile mit einer einfachen parlamentarischen Mehrheit außer Kraft gesetzt werden können. Kritiker sehen die Unabhängigkeit der Justiz und damit die Demokratie in Gefahr. Ende März wurden die Pläne vorerst ausgesetzt. Bei Vermittlungsgesprächen gab es bislang keinen Durchbruch.

