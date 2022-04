Ausbildungsverträge

Die Zahl der Auszubildenden steigt wieder leicht an, bleibt aber im Vergleich zu Vor-Pandemie-Zeiten gering. (dpa / Stefan Sauer)

Wie ein Sprecher des Statistischen Bundesamtes in Wiesbaden mitteilte, haben 2021 rund 467.100 Menschen eine Ausbildung begonnen. Das sind 0,3 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Im Vergleich zu der Zeit vor Ausbruch der Corona-Pandemie sei die Zahl der Neuabschlüsse aber weiter gering, hieß es. Den größten Zuwachs an Ausbildungsplätzen verzeichnete der Bereich Industrie und Handel, gefolgt vom Handwerk und den Freien Berufen wie Altenpfleger oder Physiotherapeuten. Die stärkste Abnahme ist in der Hauswirtschaft zu beobachten.

Diese Nachricht wurde am 13.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.