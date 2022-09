Statistisches Bundesamt

Die Zahl der Firmen-Insolvenzen in Deutschland ist im August gestiegen. (picture alliance / Geisler-Fotopress)

Wie das Statistische Bundesamt auf Basis vorläufiger Daten mitteilte, meldeten im vergangenen Monat 6,6 Prozent mehr Unternehmen Insolvenz an als im Juli. Im ersten Halbjahr hatten die Amtsgerichte noch vier Prozent weniger Firmenpleiten registriert als ein Jahr zuvor. Das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle geht nun von weiter steigenden Zahlen aus. Nach einer langen Zeit mit niedrigen Insolvenzzahlen habe eine Trendwende eingesetzt, erklärte IWH-Forscher Müller. Grund dafür seien in erster Linie stark steigende Preise zum Beispiel für Energie und Probleme in den Lieferketten. Von einer drohenden Pleitewelle könne jedoch derzeit nicht gesprochen werden, so Müller.

Diese Nachricht wurde am 12.09.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.