RKI-Wochenbericht

Das Foto zeigt das Robert Koch-Institut, RKI, in Berlin. (imago / Reiner Zensen)

Wie das Robert Koch-Institut in seinem Wochenbericht mitteilte, liegt die Zahl mit Stand gestern bei 1.300. Vergangenen Mittwoch waren es 1.238 Patienten. Auch die wöchentliche Gesamtzahl der Sterbefälle steigt laut dem Bericht an, allerdings bisher nur leicht. Den Berechnungen zufolge lag die Zahl der Corona-Infizierten mit Symptomen in der vergangenen Woche bundesweit bei 1 bis 1,6 Millionen. Die Sieben-Tage-Inzidenz sei im Vergleich zur Vorwoche leicht gestiegen, insbesondere in der Altersgruppe der über-70-Jährigen. In medizinischen Behandlungseinrichtungen sowie in Alten- und Pflegeheimen würden erneut deutlich mehr Ausbrüche registriert. Bei 87 Prozent der gemeldeten Fälle lag im ausgewerteten Zeitraum eine Infektion mit der Omikron-Variante BA.5 vor. Andere Varianten seien fast vollständig verdrängt.

Diese Nachricht wurde am 22.07.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.