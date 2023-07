Proteste in Tel Aviv gegen die Justizreform der israelischen Regierung (picture alliance / AA / Yair Palti)

In Jerusalem und anderen Städten gab es ebenfalls Demonstrationen mit Tausenden Teilnehmern. Vor einer Abstimmung in der Knesset über das Vorhaben in der kommenden Woche bekam die Protestbewegung damit wieder mehr Zulauf. In den vergangenen Wochen war die Teilnehmerzahl der seit sechs Monaten andauernden Samstagsproteste zunehmend geringer geworden.

Ministerpräsident Netanjahu hatte die Pläne zum Umbau der Justiz, durch die unter anderem der Oberste Gerichtshof geschwächt werden würde, auf Eis gelegt. Inzwischen will er sie wieder vorantreiben. Ein Teil der Reform kommt am Montag in erster Lesung in die Knesset.

