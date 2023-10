Deutschlandfunk - die Nachrichten (Deutschlandfunk )

Nach Angaben der israelischen Armee wurde in mehreren Städten des Landes Alarm ausgelöst, darunter in Tel Aviv. An der Grenze zwischen Israel und dem Gazastreifen war es im vergangenen Monat mehrfach zu Gewalt gekommen. Palästinenser warfen Sprengsätze auf Soldaten. Diese schossen zurück und verletzten mehrere Personen. Die israelische Luftwaffe griff angesichts der Vorfälle mehrmals Stellungen der im Gazastreifen herrschenden militanten Hamas an.

