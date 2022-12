Mehrere Menschen wurden den Angaben zufolge wegen Störung der öffentlichen Ordnung in Gewahrsam genommen. In der Innenstadt seien Feuerwerkskörper gezündet worden. Einige davon hätten Polizisten getroffen. Die Beamten gingen mit Tränengas gegen die Menge vor. Auch in Antwerpen wurden mehrere Personen vorläufig festgenommen. Drei Polizisten seien verletzt worden. Bereits am Sonntag hatte es massive Ausschreitungen durch junge Belgier mit marokkanischen Wurzeln gegeben.

Marokko hatte sich gestern überraschend als Gruppensieger neben Kroatien den Einzug ins WM-Achtelfinale gesichert, während das favorisierte belgische Team ausgeschieden ist.

