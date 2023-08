Proteste gegen die Justizreform in Tel Aviv (AP / Ohad Zwigenberg)

Zum 32. Mal in Folge fanden an einem Samstagabend Demonstrationen gegen die Justizreform statt. Israelischen Medien zufolge nahmen allein in Tel Aviv rund 100.000 Menschen teil, die Organisatoren sprachen von 120.000. Auch in anderen Städten gab es Proteste, darunter Haifa, Netanja und Herzlija.

Die Justizreform zielt darauf ab, die Befugnisse des Obersten Gerichts einzuschränken und die Stellung des Parlaments und des Ministerpräsidenten zu stärken. Ein Teil dieser Pläne wurde bereits von der Knesset gebilligt. Kritiker warnen, das Land sei dabei, sich in eine Diktatur zu verwandeln. Die Regierung argumentiert dagegen, das Oberste Gericht sei zu mächtig und mische sich zu sehr in politische Fragen ein.

Israelischen Medien zufolge ist der Protest gegen die Justizreform auch in der Armee spürbar. Weil Reservisten aus Protest gegen das Vorgehen der Regierung fernblieben, fehlten mitunter Ausbilder beim Training. Mehr als zehntausend Reservisten hatten in den vergangenen Wochen angekündigt, nicht mehr zum Dienst zu erscheinen, sollte das Gesetz zur Justizreform verabschiedet werden.

Diese Nachricht wurde am 13.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.