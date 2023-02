Umstrittene Rentenreform

Neuje Proteste in Frankreich gegen geplante Rentenreform (Bob Edme/AP/dpa)

Größere Kundgebungen gab es in Städten wie Marseille, Rennes und Bordeaux. Zudem legten Beschäftigte an Flughäfen, im Energiesektor und bei der Bahn die Arbeit nieder. Die Regierung unter Präsident Macron will das Renteneintrittsalter schrittweise von 62 auf 64 Jahre anheben. Die Gewerkschaften halten das für eine Zumutung.

Die Rentenreform gilt als eines der zentralen Vorhaben Macrons. Die Änderungen sollen die Finanzierung des Rentensystems langfristig sichern. Das linke Lager und Frankreichs Rechtsnationale stellen sich gegen die Reform.

