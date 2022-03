Zu der Kundgebung in Paris gegen den Krieg in der Ukraine kamen rund 16.000 Menschen. (AFP / Sameer Al-Doumy)

In Frankreich gingen nach Angaben des Innenministeriums rund 40.000 Menschen bei mehr als 100 Kundgebungen auf die Straße. Proteste gab es auch in Rom, Zagreb, Zürich, London und in deutschen Städten. In Hamburg etwa versammelten sich laut Polizei rund 30.000 Menschen.

In Cherson im Süden der Ukraine demonstrierten laut BBC rund 2.000 Menschen gegen die Einnahme der Stadt durch das russische Militär.

Weiterführende Artikel zum Krieg in der Ukraine

In unserem Newsblog finden Sie einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen, den wir laufend aktualisieren. Lesen Sie auch:

Forderungen nach einer Flugverbotszone - Das steckt dahinter

Diese Nachricht wurde am 06.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.