Tausende Menschen in Österreich gingen wieder gegen die Corona-Politik auf die Straße - wie hier in Innsbruck. (AFP / Daniel LIEBL / APA )

Ungeimpfte indes dürfen weiterhin nur für den Weg zur Arbeit, zur Erledigung von Einkäufen des täglichen Bedarfs oder zur Erholung ihre Wohnung verlassen. Durch den Lockdown, der am 22. November verhängt wurde, sei die Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 1.100 auf 380 gesunken, hieß es.

In den einzelnen Bundesländern gelten von morgen an unterschiedliche Regeln. In Tirol, in Vorarlberg und im Burgenland beispielsweise öffnen wieder Restaurants und Hotels, in Salzburg und Wien bleiben sie noch geschlossen.

In mehreren Orten Österreichs haben heute erneut tausende Menschen gegen die von der Regierung verhängten Corona-Maßnahmen protestiert. Allein in Graz demonstrierten rund 17.000 Menschen vor allem gegen die Impfpflicht ab 1. Februar 2022. Auch in Bregenz, Sankt Pölten und Innsbruck gingen Menschen gegen die Corona-Regeln auf die Straße.

Diese Nachricht wurde am 12.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.