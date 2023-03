Proteste und Streiks in Athen - nach Zugunglück in Griechenland. (Thanassis Stavrakis / AP / Thanassis Stavrakis)

Außerdem waren die Beschäftigten der Eisenbahn den zweiten Tag in Folge zum Streik aufgerufen. Die Gewerkschaften machen die Regierungen der vergangenen Jahre wegen mangelnder Investitionen in das Bahnsystem mitverantwortlich für das Unglück. In der Hauptstadt Athen versammelten sich mehr als 5.000 Menschen vor dem Parlament und hielten eine Schweigeminute ab. Außerdem blieben die meisten Universitäten des Landes geschlossen.

Auf der Strecke zwischen Athen und Thessaloniki waren am Dienstagabend zwei Züge frontal zusammengestoßen. 57 Menschen kamen ums Leben. Unmittelbarer Grund für das Unglück war der Fehler eines Bahnhofvorstehers. Aber auch die griechische Regierung hat staatliches Versagen eingeräumt, etwa bei der Modernisierung des Bahnnetzes.

Diese Nachricht wurde am 03.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.