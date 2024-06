Premierminister Benjamin Netanjahu und Verteidigungsminister Yoav Galant würden sich nicht für das Schicksal der Hamas-Geiseln interessieren, wirft dieser Demonstrant in Jerusalem den Politikern per Transparent vor. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Leo Correa)

Auf der Kundgebung in der Nähe des Parlaments in Jerusalem wurde außerdem die Freilassung der von der Terrororganisation Hamas festgehaltenen Geiseln gefordert. Es war der dritte Tag in Folge der Proteste - bisher hatten die Demonstrationen gegen die Regierung unter Ministerpräsident Netanjahu meist wöchentlich stattgefunden.

