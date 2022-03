Ukrainischen Angaben zufolge wurden Vororte im Nordwesten der Hauptstadt unter Artilleriebeschuss genommen. Außerdem seien Ziele östlich der Hauptstadt beschossen worden, sagte der Chef der Regionalverwaltung im Großraum Kiew.

Auch die ukrainische Hafenstadt Mariupol am Asowschen Meer steht weiterhin unter russischen Beschuss. Der Stadtverwaltung zufolge sollen bereits mehr als 2.500 Menschen bei den Angriffen getötet worden sein. Auch hier ist eine Überprüfung der Angaben schwierig. Wie ein Sprecher der ukrainischen Regierung bekanntgab, wurden mit der russischen Seite insgesamt zehn Fluchtkorridore vereinbart, durch die Zivilisten unter Beschuss liegende Orte verlassen können. Dies betreffe vor allem Städte in der Nähe von Kiew und in der Region Luhansk im Osten. Wie der ukrainischen Netzbetreiber Ukrenergo mitteilte, wurde eine Hochspannungsleitung zur Reaktor-Ruine in Tschernobyl beschädigt. Unklar ist, ob die Stromversorgung noch gewährleistet ist. Gestern hieß es erst nach ukrainischen Angaben, der Stromausfall in der von russischen Truppen besetzten Atomruine sei behoben