Auch in Mykolajiw gab es nach ukrainischen Angaben wieder russische Angriffe (Archivbild aus der Stadt von Ende August 2022). (AFP / DIMITAR DILKOFF)

In Mykolajiw schlugen nach Angaben des dortigen Gouverneurs vier Raketen ein. Dabei seien ein Mensch getötet und mehrere Gebäude zerstört worden. Der Gouverneur der Stadt Poltawa berichtete, vier russische Drohnen seien in zivile Gebäude gestürzt und hätten ein Feuer ausgelöst. Weitere Angriffe gab es in Nikopol und Marhanez. In Kiew wurde nach russischem Beschuss inzwischen die Strom- und Wasserversorgung wiederhergestellt. Allerdings wird der Strom in der Hauptstadt und weiteren Regionen immer wieder zeitweise abgestellt, um eine Überlastung der Netze zu verhindern. Russland hat zuletzt wiederholt die ukrainische Energie-Infrastruktur angegriffen.

Die russischen Besatzungsbehörden in der südukrainischen Region Cherson kündigten unterdessen weitere Evakuierungen an. Der von Moskau eingesetzte Gouverneur sagte, man werde bis zu 70.000 Personen aus dem Gebiet wegbringen. Betroffen sind demnach Bewohner östlich des Flusses Dnipro.

