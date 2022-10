Bei einem russischen Angriff zerstörter Strommast, Archivfoto (AFP / DIMITAR DILKOFF)

Vielerorts wurde Luftalarm ausgelöst. Explosionen seien unter anderem in Kiew, Charkiw und Saporischschja zu hören gewesen, heißt es in Medienberichten. Die Bevölkerung sei aufgerufen wurden, sich in Schutzräume zu begeben. Örtlich sei der Strom ausgefallen. Die russischen Truppen nehmen seit einiger Zeit besonders die Energie-Infrastruktur der Ukraine ins Visier. Die Regierung in Kiew nennt dies "Energie-Terror". Ziel sei es, die Menschen in Dunkelheit, Kälte und Angst zu stürzen und so in die Flucht in die EU zu treiben. Der Chef des ukrainischen Präsidialamtes, Jermak, sprach in seinem Blog auf Telegram von einer Schande, die ganze Generationen von Russen teuer zu stehen kommen werde.

Diese Nachricht wurde am 31.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.