Kiew unter Beschuss. (Archivbild) (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Ukrainian President's Office)

Ein russisches Flugzeug sei abgeschossen worden. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Unterdessen appellierte Staatspräsident Selenskyi an die Kampfmoral der Ukrainer. In einer Videoansprache an die Nation rief er sie dazu auf, weiter Widerstand zu leisten. Man sei ein Volk, das innerhalb einer Woche die Pläne des Feindes zerstört habe, sagte er.

Cherson offenbar unter russischer Kontrolle

Russischen Beschuss meldete auch die Millionenstadt Charkiw im Osten. Wie die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa - OSZE - am Abend mitteilte, wurde Anfang der Woche eine ihrer Militärbeobachterinnen beim Kampf um die zweitgrößte Stadt der Ukraine getötet. Auch aus anderen Landesteilen werden weitere Kämpfe gemeldet.

Eine Woche nach dem Überfall auf die Ukraine brachte das russische Militär gestern offenbar mit Cherson die erste Großstadt unter Kontrolle. Der Bürgermeister teilte mit, russische Einheiten seien in seinen Amtssitz eingedrungen.

Mariopol ohne Wasser- und Stromversorgung

Die südukrainische Hafenstadt Mariupol ist derzeit ohne funktionierende Wasser- und Stromversorgung. Die Energieversorgung der Stadt mit rund 440.000 Einwohnern sei beschädigt worden, sagte der Bürgermeister dort der Nachrichtenagentur Unian. Man werde sich im Laufe des Tages darum bemühen, die kritische Infrastruktur wiederherzustellen. Man habe den härtesten aller bisherigen sieben Kriegstage hinter sich, führte er aus.

Diese Nachricht wurde am 03.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.