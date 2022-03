Die Spieler von München und von Leverkusen stehen vor dem Spiel um ein Banner mit der Aufschrift "Beendet den Krieg! - Stop the War!" zusammen. (Sven Hoppe/dpa)

In der Münchner Arena leuchteten die Anzeigetafeln vor der Partie gegen Leverkusen in den ukrainischen Nationalfarben Blau und Gelb. Die Spieler versammelten sich kurz vor dem Anpfiff am Mittelkreis um ein Transparent mit der Aufschrift: "Beendet den Krieg! Stop the war!"

Im Berliner Olympiastadion waren beim Spiel von Hertha BSC gegen Frankfurt die Anzeigetafeln und die Banden in den ukrainischen Landesfarben gefärbt. In mehreren Sprachen stand das Wort "Frieden" darauf. In Wolfsburg stand bei der Partie gegen Union Berlin auf den Werbebanden die Aufforderung, den Krieg zu beenden. Auf den Trikots der Wolfsburger war das 'Peace'-Zeichen zu sehen statt des Logos von Hauptsponsor VW. Mehrere Vereine hatten zudem eine Spendenaktion gestartet.

Diese Nachricht wurde am 05.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.