Mitarbeiter von Essenslieferdiensten legen Arbeit in Dubai nieder. (IMAGO/Frank Sorge)

Sie weigerten sich gestern Abend, Essen in der Finanzmetropole der Vereinigten Arabischen Emirate auszuliefern. Es ist bereits der zweite Ausstand in diesem Monat. Arbeitskampfmaßnahmen in dem Land sind ungewöhnlich, da Gewerkschaften oder Demonstrationen untersagt sind. Zudem müssen die in der Regel ausländischen Fahrer mit Ausweisung rechnen.

Diese Nachricht wurde am 10.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.