Tausende Teilnehmer bei Corona-Protesten (Bodo Schackow/dpa-zentralbild/dpa)

Allein in Thüringen beteiligten sich rund 23.000 Protestierende an 85 überwiegend nicht angemeldeten Versammlungen. In den Landkreisen Görlitz und Bautzen in Sachsen wurden 12.200 Teilnehmer gezählt. Wie die Polizei mitteilte, verliefen die als "Spaziergänge" deklarierten Proteste in den meisten Fällen friedlich.

In Weimar wurde eine Polizeibeamtin allerdings durch einen Angriff leicht verletzt. In Kaiserslautern biss ein Mann einem Polizisten in die Hand, als dieser seine Personalien feststellen wollte. Er widersetzte sich der Festnahme und verletzte dabei einen weiteren Polizisten. Vereinzelt musste die Polizei einschreiten, um Zusammenstöße mit Gegendemonstranten zu unterbinden.

Diese Nachricht wurde am 15.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.