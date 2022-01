Die Proteste im Sudan dauern an. (Aufnahme vom 30.12.) (Marwan Ali/AP/dpa)

Das "prodemokratische Ärztekomitee" teilte mit, ein Demonstrant sei an den Folgen eines Schlags gegen den Kopf gestorben, ein weiterer sei von einem Schuss in die Brust tödlich getroffen worden. In der Hauptstadt Khartum zogen nach Angaben der Nachrichtenagentur AFP tausende Menschen in Richtung des Präsidentenpalastes.

Khartum ist seit Tagen weitgehend abgeriegelt. Das Militär blockiert mehrere Brücken über den Nil. Telefon- und mobile Internetverbindungen sind gestört.

Sudans oberster General al-Burhan hatte sich im Oktober an die Macht geputscht. Seither kommt es regelmäßig zu Demonstrationen, gegen die das Regime mit Gewalt vorgeht.

