Neue Proteste gegen Korruption und Misswirtschaft im Irak: In mehreren Städten ist es bei Demonstrationen zu Gewalt gekommen. Mehr als 20 Menschen wurden getötet - auch durch den Einsatz von scharfer Munition seitens der Sicherheitskräfte.

Wie die staatliche Menschenrechtskommission mitteilte, wurden mindestens 1.700 Menschen verletzt. Demonstranten hatten etwa in der Hauptstadt Bagdad versucht, in die besonders geschützte Zone zu gelangen, in der viele Regierungseinrichtungen und Botschaften liegen. Die Sicherheitskräfte setzten dort neben Tränengas und Gummigeschossen auch scharfe Munition ein. Acht Menschen wurden getötet.



Auch in anderen irakischen Städten gab es heute Proteste. Dabei forderten Demonstranten auch den Sturz der Regierung und die Auflösung des Parlaments. Der schiitische Großajatollah al-Sistani rief alle Beteiligten zur Zurückhaltung auf. In einer verlesenen Freitagspredigt des Geistlichen hieß es, die Sicherheitskräfte sollten die Demonstrierenden freundlich behandeln, da diese ihr Recht auf ein vernünftiges Leben einforderten.

Tote auch in Nassirija

In die Konflikte verwickelt ist auch die Miliz Asaib Ahl al-Haq, die vom Iran unterstützt wird. In Nassirija und Amara im Süden des Landes griffen Demonstranten Büros der Miliz an. Daraufhin eröffneten Anhänger der Gruppierung Korrespondenten zufolge das Feuer. Es gab mehrere Tote.

"Vor allem junge Leute"

Die Proteste gegen die Regierung waren schon Anfang des Monats eskaliert. 150 Menschen wurden getötet. ARD-Korrespondent Carsten Kühntopp berichtete in der Sendung "Eine Welt" im Dlf, das Leitungswasser in weiten Teilen des Landes sei vollkommen ungenießbar - und die Wasserkrise im Süden sei seit Jahren bekannt.



Weiter heißt es in Kühntopps Bericht: "Es sind vor allem junge Leute, die protestieren. Sie haben keine Arbeit, keine Perspektive, keine Hoffnung. Gleichzeitig erleben sie seit Langem, dass die Öleinnahmen in dunklen Kanälen versickern, dass Korruption grassiert, dass die Parteien die Ministerien zu Selbstbedienungsläden gemacht haben."