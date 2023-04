Justizumbau

Seit Wochen finden in Tel Aviv Demonstrationen gegen die Regierungspläne statt. (AFP / JACK GUEZ)

Die Hauptkundgebung fand den 16. Samstag in Folge in Tel Aviv statt. Die Polizei sprach allein hier von rund 100.000 Teilnehmern. Viele schwenkten israelische Fahnen. Unter den Rednern waren der frühere Direktor des Inlandsgeheimdienstes Schin Beit, Juval Diskin, der Holocaust-Überlebende Avraham Roth und die Direktorin des US-amerikanischen "Nationalen Rats Jüdischer Frauen", Sheila Katz. Von den Organisatoren hieß es, die Regierung treibe den "Justizputsch" weiter voran und vertiefe den Riss in der israelischen Gesellschaft. Sie schade der Wirtschaft und gefährde die Sicherheit des Landes.

Die teils rechtsextreme und religiöse Regierung von Ministerpräsident Netanjahu will das Justizsystem schwächen. Kritiker warnen vor einer Beschädigung der Demokratie. Ende März wurden die Pläne vorerst ausgesetzt. Es laufen Vermittlungsgespräche. Einen Durchbruch gibt es bisher nicht.

Diese Nachricht wurde am 23.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.