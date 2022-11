Hochwasser und Sturzfluten

Überschwemmungen in Australien, Molong (AAPIMAGE/MURRAY MCCLOSKEY/dpa)

Nach schweren Unwettern meldeten mehrere Gebiete im Bundesstaat New South Wales an der Ostküste wieder starke Überschwemmungen. Viele Menschen mussten nach Sturzfluten per Hubschrauber aus ihren Häusern gerettet werden.

Am Wochenende hatten Regengüsse und starker Wind in Südaustralien für chaotische Zustände gesorgt. In Teilen des Bundesstaates war der Strom ausgefallen. Bei heftigen Gewittern seien mehr als 400.000 Blitze niedergegangen, berichtete der australische " Guardian ".

Australiens Ostküste war in diesem Jahr schon mehrmals von außergewöhnlich starkem Regen und Überschwemmungen betroffen. Viele Menschen verloren dabei ihr Hab und Gut. Auch viele Tiere sollen in den Fluten gestorben sein. Ein Bericht des Weltklimarates geht davon aus, dass Australien in Zukunft noch häufiger von verheerenden Naturereignissen heimgesucht wird.

