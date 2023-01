Das Gelände der St. Joseph's Mission Residential School in Kanada. Dort wurden erneut Hinweise auf Gräber indigener Kinder gefunden. (IMAGO / ZUMA Press / IMAGO / Darryl Dyck)

Darauf wiesen Bodenradar-Untersuchungen an der St. Joseph's Mission Residential School in der Provinz British Columbia hin, teilten Ermittler auf einer Pressekonferenz mit. In der Schule, die die meiste Zeit von der katholischen Kirche betrieben wurde, wurden von 1891 bis 1981 indigene Kinder unterrichtet.

Wie die Zeitung "Toronto Star berichtet", waren auf dem Gelände im vergangenen Jahr bereits 93 mutmaßliche Gräber mit Hilfe von Bodenradar gefunden worden. Auch rund um andere Internate in Kanada wurden entsprechende Gräber entdeckt. In diesen Schulen sollten indigene Kinder an die westlich-christliche Gesellschaft angepasst werden. Viele erlebten dort Gewalt, Hunger und Krankheiten.

