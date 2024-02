Tarifstreit

Warnstreiks im kommunalen Nahverkehr. Busse der Kölner Verkehrsbetriebe KVB stehen im Depot. (picture alliance / dpa / Oliver Berg)

Die Gewerkschaft Verdi verhandelt derzeit nahezu bundesweit über neue Tarifverträge. In vielen Fällen geht es um höhere Löhne und in den meisten um bessere Arbeitsbedingungen. In Bayern gibt es keine Warnstreiks, dort laufen die Tarifverträge noch. Im Saarland haben sich die Tarifparteien inzwischen geeinigt, so dass Busse und Bahnen dort fahren.

Viele Aktionen vor dem Wochenende

Der Hauptaktionstag ist für morgen angekündigt. Dann kommen zu Warnstreiks und Kundgebungen der Gewerkschaft vielerorts Demonstrationen der Klimaschutzbewegung Fridays for Future hinzu, beispielsweise in Stendal, Magdeburg und Halle. In einem Brief der Gruppe an Bundeskanzler Scholz heißt es nach Angaben der Funke Medien, der öffentliche Nahverkehr werde kaputt gespart und die Klimaziele vor die Wand gefahren.

