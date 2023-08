Wetter

Wieder wechselhaft, 19 bis 25 Grad

Das Wetter: In der Nordwesthälfte bis in die Mitte dichte Wolken und Schauer, vereinzelt Gewitter. Sonst aufgelockert, teils sonnig und überwiegend trocken. 18 bis 25 Grad. Morgen im Westen, Nordwesten und Süden stark bewölkt, schauerartiger Regen und vereinzelt Gewitter. In den anderen Landesteilen wechselnd bewölkt und meist trocken. 20 bis 24 Grad.

03.08.2023