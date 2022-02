Bundesgesundheitsminister Lauterbach bei seiner Pressekonferenz. (dpa/Wolfgang Kumm)

Lauterbach sagte in der Bundespressekonferenz, die in dieser Woche gefassten Beschlüsse müssten umgesetzt werden wie ein Uhrwerk. Er warnte vor eigenständigen Lockerungsschritten in den Bundesländern. Ein Wiederanstieg der Coronazahlen könne in dieser vulnerablen Phase nicht sicher ausgeschlossen werden. Eine noch schnellere Aufhebung der Maßnahmen könne sich Deutschland angesichts der hohen Zahl Ungeimpfter nicht leisten.

Der Vizepräsident des Robert Koch-Instituts, Schaade, ergänzte, der Scheitelpunkt sei auf den Intensivstationen noch nicht erreicht. Gefährdete Menschen müssten weiter geschützt werden.

Der Leiter der Abteilung System Immunologie am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung, Meyer-Hermann, sprach angesichts der aktuellen Entwicklung in der Pandemie von einem Licht am Ende des Tunnels. Er warnte zugleich, dass schwere Verläufe und Sterbefälle bei Ungeimpften zunehmen könnten. Diese könnten künftig wieder am gesellschaftlichen Leben teilnehmen, hätten aber bislang keinen Immunschutz.

Bund und Länder hatten in dieser Woche weitgehende Lockerungen der Coronamaßnahmen in drei Stufen beschlossen.

Diese Nachricht wurde am 18.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.