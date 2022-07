Die Schäden an der Infrastruktur in der Ukraine belaufen sich seit Kriegsbeginn laut Regierungschef Schmyhal auf knapp 100 Milliarden Euro. (IMAGO/Kyodo News)

Schmyhal sagte auf einer Hilfskonferenz in Lugano in der Schweiz, seit dem russischen Einmarsch seien allein an der Infrastruktur Schäden von knapp 100 Milliarden Euro entstanden. Präsident Selenskyj, der per Video zugeschaltet wurde, bezeichnete den Wiederaufbau als gemeinsame Aufgabe der gesamten demokratischen Welt.

Die EU-Kommission will eine Plattform einrichten, um Staaten, Institutionen, Privatwirtschaft und Zivilgesellschaft zusammenzubringen. Kommissionspräsidentin von der Leyen sagte in Lugano, auf der Plattform könnten die Bedürfnisse der Ukraine sowie die Investitionen und Ressourcen gebündelt werden. Die EU hat nach ihren Worten bislang 6,2 Milliarden Euro für die Ukraine bereitgestellt. Deutschland sagte laut Entwicklungsministerin Schulze weitere 426 Millionen Euro zu.

