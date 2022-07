Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (IMAGO/NTB)

Vieles müsse unverzüglich getan werden, sagte Selenskyj in seiner allabendlichen Videoansprache. So seien in den Gebieten, aus denen russische Truppen vertrieben worden seien, zehntausende Häuser zerstört. Auch müsse man sich schon jetzt auf den Winter vorbereiten, unter anderem mit Blick auf die Energieversorgung. Darüber hinaus seien große Teile der ukrainischen Wirtschaft lahmgelegt worden, erklärte Selenskyj weiter. Tausende Unternehmen stünden bereits still.

Im schweizerischen Lugano findet derzeit eine Konferenz zum Wiederaufbau der Ukraine statt. Bislang kamen Hilfszusagen unter anderem von der Europäischen Union und Deutschland.

Diese Nachricht wurde am 05.07.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.