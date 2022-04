Evakuierungen in der Ukraine (picture alliance / AA / Emin Sansar)

Entsprechend äußerte sich die stellvertretende Regierungschefin Wereschtschuk per Telegram. Am Vortag waren die Evakuierungen nach Angaben aus Kiew aus Sicherheitsgründen ausgesetzt worden.

In Erwartung eines russischen Großangriffs im Osten rufen die ukrainische Behörden die Bevölkerung der Donbass-Region seit Tagen dazu auf, sich gen Westen in Sicherheit zu bringen. Bei einem Raketenangriff auf einen Bahnhof in der Stadt Kramatorsk waren in der vergangenen Woche zahlreiche Zivilisten getötet worden. Die Regierungen in Moskau und Kiew beschuldigten sich gegenseitig.

Weiterführende Informationen

